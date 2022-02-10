Узбекистан предлагает миру взаимодействовать с талибами*

Узбекистан призвал международное сообщество рассмотреть возможность взаимодействия с режимом талибов* в Афганистане и предоставить стране помощь с целью сдержать разворачивающуюся там гуманитарную катастрофу, пишет Eurasianet.

На пресс-конференции в Ташкенте министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что неспособность протянуть руку помощи Афганистану может привести к еще большей нестабильности. Ухудшение ситуации может спровоцировать радикализацию общества, конфронтации между группами и возможную консолидацию экстремистских сил.

Камилов призвал к большей гибкости по вопросу признания режима талибов* в качестве законного правительства страны. ”Мы убеждены, что вопрос признания правительства - улица с двусторонним движением. Мы должны пойти друг другу навстречу. Временное правительство должно исполнять свои многочисленные обещания, многие из которых совпадают с требованиями международного сообщества, - сказал глава МИД Узбекистана. - Международное сообщество, в свою очередь, должно поощрять любые позитивные шаги и перемены в Афганистане. Необходимо работать с правительством страны и вести с ним диалог”.

Камилов отметил усилия талибов* по борьбе с деятельностью боевиков в стране: ”Талибан многое делает, чтобы очистить Афганистан от террористов. Правительство стремиться интегрироваться в региональное и международное экономическое сообщество. Мы должны поддерживать их усилия, при этом настаивая на выполнении наших требований: снижении насилия, поддержании добрососедских отношений и создании достойных условий для жизни граждан Афганистана”.

Такой подход, ориентированный на сотрудничество, вряд ли вызовет отклик у западных партнеров Узбекистана. В недавно опубликованном отчете Комитета Сената по международных отношениям анализируются обстоятельства и последствия выхода американских военных из страны прошлым летом. В документе говорится исключительно о проблемах безопасности: в нем нет ни слова о гуманитарной ситуации.

По итогам закрытого сенатского брифинга госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, проведенного на прошлой неделе, сенатор- республиканец Джим Инхоф пожаловаться, что мало кто оценивает угрозу, исходящую из Афганистана: ”На закрытом брифинге хотелось бы узнать больше о взаимодействии агентств безопасности, характере террористической угрозы в стране, а также о контртеррористических планах на будущее”.

Такая позиция явно противоречит видению Камилова, предлагающего гуманитарную помощь в качестве панацеи от угрозы экстремизма. Ташкент не признает режим талибов*, но поддерживает каналы коммуникации с тех пор, как движение пришло к власти в Кабуле.

”Даже в самые сложные времена Узбекистан не прекращал диалог с представителями Афганистана. Мы продолжаем торговые обмены и сотрудничество. Мы также обсуждаем осуществление важных энергетических и транспортных проектов”, - заявил Камилов.

"Талибан"* выразил готовность к работе над созданием железнодорожного сообщения между северным афганским городом Мазари-Шариф, Кабулом и шестым по величине городом в Пакистане - Пешаваром. Маршрут активно поддерживается Узбекистаном, которому необходим южный выход к пакистанским портам Карачи и Гвадар. Еще один потенциальный проект, линия электропередачи Сурхан-Пули-Хумри, в случае реализации увеличит поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70%.

В краткосрочной перспективе, по словам Камилова, первоочередная задача - предоставление гуманитарной помощи. Министр подчеркнул, что Узбекистан готов содействовать всеми силами, напомнив, что "многофункциональный международный транспортный хаб уже был создан в городе Термезе для доставки гуманитарных грузов в Афганистан”.

*"Талибан" – движение, запрещенное в РФ