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Северная Корея испытала ракету, способную поразить США

CNN
Северная Корея испытала ракету, способную поразить США

Во вторник Пхеньян заявил, что располагает ядерным оружием, современными ракетами и единственный мире готов противостоять США, ”потрясая мир” ракетными испытаниями, сообщает CNN.

Действительно, международная напряженность растет в связи с последней серий испытаний баллистических ракет, проведенной Северной Кореей, несмотря на запрет Совета безопасности ООН. В январе было осуществлено рекордное количество запусков, как минимум семь, в том числе и нового вида ”гиперзвуковой ракеты”, способной маневрировать на высокой скорости.

Согласно заявлению министерства иностранных дел Северной Кореи, испытания, проводимые с начала года, демонстрируют выдающиеся достижения в области укрепления обороноспособности Северной Кореи. В заявлении упоминается и о ”Хвасоне-15”, межконтинентальной баллистической ракете самой большой дальности из тех, которые когда-либо запускала Северная Корея. ”Хвасон -15”, в последний раз испытанная в 2017 году, по некоторым данным, способна доставить ядерную боеголовку в любое место в США. 

”В сегодняшнем мире, где большинство стран тратят свое время на то, чтобы договориться с США, подчиняясь и даже повинуясь Вашингтону, наша страна - единственная на планете, способная всколыхнуть мир, запустив ракету, наведенную на Америку, - говорится в заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи. - В мире больше 200 государства, но у немногих есть водородные бомбы, межконтинентальные баллистические ракеты(МБР)  и гиперзвуковые ракеты”. 

В ответ на запрос о комментарии госдепартамент США вновь заявил об отсутствии враждебных намерений по отношению к Северной Корее и подтвердил готовность к диалогу. При этом представитель госдепартамента назвал Северную Корею угрозой международному миру и глобальным усилиям по нераспространению. 

”США заинтересованы в сдерживании Северной Кореи, защите от ее провокаций и использования силы, ограничении ее самых опасных программ вооружения, и прежде всего, в обеспечении безопасности для американского народа, наших вооруженных сил и союзников”, - добавил спецпредставитель. 

Дженни Таун, директор программы 38 North в Вашингтоне, считает, что поскольку заявление прозвучало из уст министерства иностранных дел, оно не такое угрожающее, как кажется: ”Формулировка довольно пассивная: они не говорят о намерении что-то сделать, а подчеркивают возможности, которые у них есть”. 

Во вторник Северная Корея отпраздновала годовщину создания армии. Обычно, в этот день проходит масштабный военный парад с демонстрацией ракет и других вооружений. В этом году сообщений о параде не поступало: государственные СМИ проинформировали о том, что высокопоставленные чиновники, среди прочего, побывали в мавзолее бывших правители страны. 

Американские и южнокорейские официальные лица опасаются, что запуск ”Хвасона-12” 30 января может быть очередным шагом на пути к возобновлению испытаний северокорейских МБР или даже ядерных ракет. Северная Корея не тестировала ядерное оружие и МБР с 2017 года.

В понедельник США призвали Северную Корею отказаться от финансирования ядерной и баллистической программ, вместо этого сосредоточившись на нуждах собственного народа. Вашингтонский аналитический центр сообщил в понедельник, что ему удалось обнаружить военную базу на границе Северной Кореи и Китая, которая напоминает полигон для размещения МБР.

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