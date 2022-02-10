Власти пообещали восстановить стену дворца в Бахчисарае

10 фев. 1:32

Уже в апреле строители начнут реставрационные работы в корпусе "Графский" Ханского дворца в крымском Бахчисарае, стена которого треснула, - сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"По графику ремонтно-реставрационные работы по объекту "Графский (светский) корпус", где треснула стена, должны начаться в апреле. Пока точная причина растрескивания фасада здания не установлена, однако перед началом работ будет проведен тщательный анализ произошедшего", - цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Сейчас главная задача подрядчика - сохранить здание, пока его фасад укрепили поддерживающими контрфорсами, ведется установка строительных лесов для дальнейшего демонтажа кровли из черепицы, что уменьшит нагрузку на несущие конструкции.

Уже завершились реставрационные работы на четырех объектах дворца, на пяти реставрация продолжается. Всего в комплекс входит 16 объектов.