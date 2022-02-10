Госуниверситет КЧР начнет исследования археологических памятников региона

10 фев. 0:22

В Госуниверситете Карачаево-Черкесии начнутся исследования археологических памятников региона, такое сообщение распространила его пресс-служба.

В рамках проекта в вузе будут разработаны курсы высшего и дополнительного образования, в том числе откроется магистратура по археологии.

Будет вестись просветительская и популяризаторская работа в области археологии посредством создания карт археологических памятников Карачаево-Черкесии. Кроме того, планируется создать буклет по археологическому туризму, развивать музейное дело, открыть студенческие и ученические кружки на базе вуза.

Для реализации проекта университет расширит сотрудничество с различными музеями, научно-исследовательскими институтами, университетами, министерствами КЧР и других регионов.