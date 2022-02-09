Жителя Кабардино-Балкарии осудят за поддельный алкоголь на миллион рублей

9 фев. 23:50

Жителя Кабардино-Балкарии будут судить за незаконный оборот этилового спирта на миллион рублей, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В октябре 2021 года во время проверки в селе Аргудан (Лескенский район) на арендованном 27-летним фигурантом складе участковые нашли подпольный цех по розливу поддельного алкоголя.

"В одном из подсобных помещений было обнаружено 2856 пятилитровых пластиковых емкостей со спиртосодержащей жидкостью. В ходе дальнейшей проверки в грузовике, находившемся на территории склада, полицейские обнаружили три цистерны с аналогичной жидкостью объемом 1 тыс литров каждая", - отметили в полиции.

Экспертиза показала, что это этиловый спирт, не соответствующий ГОСТ ни по крепости, ни по органолептическим и химическим показателям.

Всего было изъято 17 280 л "паленого" алкоголя почти на 1 млн рублей.

Помимо этого, стражи порядка изъяли комплектующие, приспособления и предметы для кустарного розлива: 660 пластиковых бутылок по 5 л, шланги, насосы, фильтры для воды и много крышек.

Обвиняемый признался, что арендовал склад для кустарного розлива поддельного спиртного.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.