Жителя Кабардино-Балкарии осудят за поддельный алкоголь на миллион рублей

Жителя Кабардино-Балкарии будут судить за незаконный оборот этилового спирта на миллион рублей, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.
В октябре 2021 года во время проверки в селе Аргудан (Лескенский район) на арендованном 27-летним фигурантом складе участковые нашли подпольный цех по розливу поддельного алкоголя.
"В одном из подсобных помещений было обнаружено 2856 пятилитровых пластиковых емкостей со спиртосодержащей жидкостью. В ходе дальнейшей проверки в грузовике, находившемся на территории склада, полицейские обнаружили три цистерны с аналогичной жидкостью объемом 1 тыс литров каждая", - отметили в полиции.
Экспертиза показала, что это этиловый спирт, не соответствующий ГОСТ ни по крепости, ни по органолептическим и химическим показателям.
Всего было изъято 17 280 л "паленого" алкоголя почти на 1 млн рублей.
Помимо этого, стражи порядка изъяли комплектующие, приспособления и предметы для кустарного розлива: 660 пластиковых бутылок по 5 л, шланги, насосы, фильтры для воды и много крышек.
Обвиняемый признался, что арендовал склад для кустарного розлива поддельного спиртного.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.