На Кубани введут единые градостроительные нормативы

10 фев. 5:34

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил муниципалитетам в течение трех месяцев привести градостроительные нормативы в соответствие с разработанными краевыми нормами, сообщает пресс-служба администрации региона.

Меры необходимы во избежание переполненности социальных объектов в строящихся микрорайонах.

"Сегодня мы говорим, что ушли от точечной застройки. Но и комплексная застройка далеко не всегда учитывает интересы жителей. При согласовании проектов планировки новых районов в муниципалитетах расчетная численность населения оказывалась ниже фактической на 25%. Так мы не ликвидируем дефицит мест в школах и детских садах. По документам все красиво, качественно и комфортно, а в реальности - нет. Поэтому нам нужны единые нормативы", - цитирует Кондратьева пресс-служба.

В новых градостроительных нормативах, в частности, установлены новые требования к расчету численности населения новых жилых комплексов, закреплены нормативы для расчета и расположения парковочных мест. Новые правила озеленения обязывают не только сеять газоны, но и высаживать деревья.

Кондратьев поручил всем муниципалитетам привести местные градостроительные нормативы в соответствие с разработанными краевыми нормами.

"Даю на это три месяца. Градостроительные нормы приняты для применения по всему краю. Ими должны руководствоваться все муниципалитеты. Это прозрачные правила для застройщиков", - добавил он.

Глава края напомнил, что в настоящее время создаются новые правила застройки, которые позволят строить комфортные для жизни кварталы и районы. В частности, приняты генпланы Краснодара, Геленджика, Анапы. До конца года новые генпланы будут приняты в Армавире, Горячем Ключе, Новороссийске, в следующем году - в Сочи.