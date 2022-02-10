В Дагестане стартует проект "Доступное ремесло" для людей с ОВЗ

10 фев. 3:35

В Историческом парке в Махачкале в скором времени заработает мастерская "Доступное ремесло", рассчитанная на людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), - сообщила пресс-секретарь мультимедийного комплекса Диана Гадисова.

"В ближайшее время исторический парк запускает проект "Доступное ремесло", который победил в конкурсе социально-значимых проектов министерства труда и социального развития региона. На базе мастерской планируется проводить бесплатные мастер-классы по гончарному делу и резьбе по дереву для людей с ограниченными возможностями", - цитирует собеседницу ТАСС.

Всего в рамках реализации проекта будет обучено более 120 человек, а их работы, созданные в мастерской, будут выставлены в экспозиции Исторического парка, - поведал автор идеи Магомед Магомедов, добавив, что все необходимое оборудование уже закуплено и ведется его установка, а занятия в мастерской будут проводить опытные мастера.