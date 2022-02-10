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В Дагестане стартует проект "Доступное ремесло" для людей с ОВЗ

В Дагестане стартует проект &quot;Доступное ремесло&quot; для людей с ОВЗ

В Историческом парке в Махачкале в скором времени заработает мастерская "Доступное ремесло", рассчитанная на людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), - сообщила пресс-секретарь мультимедийного комплекса Диана Гадисова.

"В ближайшее время исторический парк запускает проект "Доступное ремесло", который победил в конкурсе социально-значимых проектов министерства труда и социального развития региона. На базе мастерской планируется проводить бесплатные мастер-классы по гончарному делу и резьбе по дереву для людей с ограниченными возможностями", - цитирует собеседницу ТАСС.

Всего в рамках реализации проекта будет обучено более 120 человек, а их работы, созданные в мастерской, будут выставлены в экспозиции Исторического парка, - поведал автор идеи Магомед Магомедов, добавив, что все необходимое оборудование уже закуплено и ведется его установка, а занятия в мастерской будут проводить опытные мастера.

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