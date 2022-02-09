Подросток, укушенный собакой, зарезал мужчину в Марнеули

9 фев. 23:10

Несовершеннолетний подросток убил мужчину из-за укуса собаки в Марнеули, следует из материалов обвинения, опубликованных на сайте Генпрокуратуры Грузии.

Как установило следствие, 17-летний юноша нанес несколько ножевых ранений 29-летнему мужчине в качестве мести за укус собаки. Пострадавший умер в клинике.

Обвиняемый задержан, уголовное дело открыто по статье "Умышленное убийство", по которой ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет, передает Sputnik Грузия.

В качестве меры пресечения прокуратура намерена требовать для подростка предварительного заключения до приговора суда.