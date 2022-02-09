В Москве определят лучшего поедателя хинкали

9 фев. 22:51

Первый чемпионат по поеданию хинкали состоится в Москве, главный приз турнира - 500 тыс рублей, сообщает Instagram-страница ресторанного холдинка GG Group.

Участников чемпионата определят по результатам отборочного этапа, который будет проходить в течение 13 дней. Во время отбора конкурсантам необходимо будет съесть как можно больше хинкали за одну минуту. Финальная часть состоится в марте.

Отмечается, что победителю соревнований вручат 500 тыс рублей, Участник, занявший второе место, получит iPhone 13 Pro Max. За третье место вручат сертификат в 50 тыс рублей на посещение одного из заведений сети грузинской кухни.