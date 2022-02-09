Медуз из Азовского моря пустят на медицинский коллаген

9 фев. 22:46

Российские ученые разработали уникальную промышленную технологию - из медуз добывают чистый коллаген для медицинских и косметических целей.

Коллаген широко применяется для восстановления и укрепления суставов и пострадавшей кожи, это полезный компонент инъекций, масок и других косметических средств. Также его используют в биолабораториях как часть питательной среды для клеточных культур.

В настоящее время представленный на рынке коллаген - рыбный или из кожи крупного рогатого скота. Такой коллаген может вызывать аллергии и другие побочные эффекты. Вещество из морских медуз может стать более безопасной и качественной альтернативой.

В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) рассказали, что планируется использовать медуз из Азовского моря, это позволит улучшить экологию водоема. Азовское море загрязнено биомассой медуз, их отлов позволит сохранить биоразнообразие моря.

"Применив цепочку последовательных химических реакций, мы получили осадок из чистого коллагена. Полученный из медуз белок пройдет строгую проверку на совместимость с кожными покровами человека на наличие патогенов и на аллергическую безопасность", - объяснил декан факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" ДГТУ Алексей Ермаков.

Ученые планируют завершить разработку новой технологии до 2024 года.