Дороги к туристическим местам отремонтируют в Дагестане

9 фев. 22:31

В Дагестане в 2022 году отремонтируют трассы, ведущие к нескольким туристическим местам, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В текущем году в Дагестане благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" приведут в нормативное состояние 70 км автодорог. На эти цели выделено 2,1 млрд рублей, из которых 830 млн рублей - средства федерального бюджета, 1,3 млрд рублей - республиканского бюджета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы пройдут в 5 районах, одним из основных объектов нацпроекта станет автодорога Махачкала-Буйнакск-Леваши-Верхний Гуниб.

"После капитального ремонта в 2022 году участок автомобильной дороги регионального значения Махачкала-Буйнакск-Леваши-Гуниб протяженностью 4 км станет четырехполосным. Данное направление имеет высокую интенсивность движения и является туристическим", - добавили в пресс-службе.