Пенсионер поплатится за оружие покойного друга-охотника в Дагестане?

9 фев. 22:12

Оружие незаконно хранил у себя дома житель Сергокалинского района, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Во время операции "Оружие" при проверке дома 71-летнего жителя Кичигамри были обнаружены и изъяты обрез гладкоствольного ружья, самодельный пистолет, схожий с пистолетом Макарова, и девять патронов.

"По словам задержанного, оружие ему передал ныне покойный знакомый во время охоты примерно в 2015 году", - пояснили в полиции.

Подозреваемого доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, идет расследование.

Открыто уголовное дело по ст. 222 УК РФ (приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов)