В мае в Казани пройдут дни чеченской культуры 

9 фев. 21:28

Дни чеченской культуры планируется провести с 11 по 13 мая в Казани в рамках празднования столетия Чечни, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

"Торжественная церемония открытия состоится 11 мая 2022 года праздничным концертом. Определены коллективы и артисты, которые будут представлять культуру чеченского народа в Татарстане", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для зрителей выступят ансамбль "Вайнах", государственная филармония имени Шахбулатова, симфонический оркестр, мужская хоровая капелла "Илли", оркестр чеченских народных инструментов, народный артист Чечни Мурад Байкаев, заслуженная артистка ЧП Айна Исаева. Кроме того, музеи и театры покажут свои лучшие выступления, выставки и спектакли.