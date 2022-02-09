Аэропорты Кубани признаны одними из лучших в России

9 фев. 21:52

Авиационные гавани Краснодара и Сочи стали лауреатами IX Национальной премии «Воздушные ворота России», сообщает пресс-служба ГК «Аэродинамика».

Отмечается, что аэропорт Сочи получил звание одного из лучших аэропортов России по итогам 2021 года в категории от 10 млн человек. Также его признали лучшим по итогам голосования журналистов.

Воздушная гавань Краснодара стала лауреатом второй премии в категории аэропортов с пассажиропотоком от 4 до 7 млн человек.

"В рамках выставки NAIS-2022 Международный аэропорт Краснодар представил обновлённый архитектурный проект нового аэровокзального комплекса, крупнейшего на юге России. Он объединит в себе авиа, железнодорожный, городской и автомобильный транспорт", - говорится в сообщении.