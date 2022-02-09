Азербайджан примет участие в культурном форуме в Санкт-Петербурге

9 фев. 21:44

Министерство культуры РФ сообщило о проведении в 2022 году Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Мы заблаговременно начинаем подготовку к Санкт-Петербургскому международному культурному форуму, который, к сожалению, два года не проводился", - приводит пресс-служба словам министра Ольги Любимовой.

Помимо этого, на встрече с главой ведомства руководитель дирекции форума Егор Москвин заявил, что в этом году в форуме примут участие гости из Азербайджана, Франции и Германии.

Также отмечается, что организация форума будет строиться на четырех основных направлениях – искусство, музеи и культурное наследие, кино, а также креативные индустрии.