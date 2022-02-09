Жительница Каракалпакстана бросила на улице новорожденного сына

9 фев. 21:44

Молодая мать бросила новорожденного мальчика на улице в Нукусе, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Каракалпакстана.

Как сообщает "Газета.uz", накануне в 3:07 в "скорую" поступил сигнал о том, что помощь необходима младенцу, брошенному в Старом городе.

Бригада прибыла на место за семь минут и оказала первую помощь малышу, у которого даже не была перерезана пуповина, затем его отвезли в перинатальный центр.

Мальчик госпитализирован в реанимацию, он весит 3 кг 700 г, находится в стабильно тяжелом состоянии.

Старший помощник по связям с общественностью и правовой информации прокуратуры Каракалпакстана пояснил, что личность матери установлена, это А. К. 2002 года рождения.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.117 Уголовного кодекса (оставление в опасности), идет предварительное следствие.