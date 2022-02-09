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СМИ сообщают об акциях протеста в Турции

СМИ сообщают об акциях протеста в Турции

Сотни жителей Турции приняли участие в уличных акциях протеста против повышения цен на электричество и бытовой газ, передают турецкие СМИ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оппозиционную газету Sözcü, митинги устраивает оппозиционная Народно-республиканская партия, они прошли в нескольких провинциях страны, а также в Стамбуле и Анкаре.

НРП призывает жителей Турции присоединяться к демонстрациям, чтобы "добиться доступных цен на электроэнергию и бытовой газ".

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез сообщил, что власти уже работают над возможностью сократить цены на свет.

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