В Польше предложили сбросить Леха Валенсу на Москву

9 фев. 20:59

Обозреватели польского издания Do Rzeczy прокомментировали слова экс- президента Польши Леха Валенсы.

Ранее он призвал ударить по России в случае ухудшения ситуациии вокруг Украины.

По мнению пользователя под ником Michał Lipiszczak, у Валенсы все в порядке с фантазией. "Напасть на Москву?! Фантазия у него есть!" – написал он.

Читатель olooo посоветовал экс-лидеру Польши отправить на войну с Россией своих сыновей.

"Если Россия нападет на Украину, мы сбросим Леха Валенсу на Москву", - заявил обозреватель Jan Kowalczykowski.

Комментатор Marcin M считает, что после таких слов Валенсу необходимо направить "либо в психушку, либо в прокуратуру".

Пользователь под никнеймом Paweł Obrycki иронично назвал бывшего польского лидера "стратегом".

"У меня такое чувство, что инопланетяне подменили Валенсу", - добавил читатель Mariusz Jurczenko.