Древние цивилизации и новые возможности Нахчывана

Сегодня, 9 февраля, азербайджанцы празднуют 98-ю годовщину образования Нахчыванской Автономной Республики. Основы автономии Нахчывана были заложены Московским и Карским договорами (от 16 марта 1921 года и от 13 октября 1921 года).

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов уже подписал распоряжение о праздновании 100-летия Карского договора. Tirana Times пишет, что Карский договор сыграл важную роль в защите региона от армянской агрессии и в сохранении этой древней земли как неотъемлемой части Азербайджана, закрепив автономный статус Нахчывана. Армянские националисты никогда не отказывались от своих претензий на Нахчыван, отделенный от остального Азербайджана. Путь к независимости Азербайджана начался в Нахчыване в начале 1990-х годов. 3 сентября 1991 года на чрезвычайной сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики общенациональный Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджана. По его инициативе в Нахчыване были приняты национальные государственные символы Азербайджана, из названия республики убрали слова "советская социалистическая", деятельность местных органов Компартии на территории Нахчывана была приостановлена, было принято решение о переименовании Верховного Совета в Верховный меджлис автономной республики. Когда Азербайджан еще был в составе СССР, из региона были выведены советские войска, на пограничных пунктах был поднят трехцветный флаг Азербайджана.

За долгие годы Нахчыван прошел трудный путь развития. Воспользовавшись политической ситуацией последних лет существования Советского Союза, армянские националисты возобновили свою деятельность для реализации своих оккупационных планов. Таким образом, Азербайджанская Республика снова столкнулась с армянским терроризмом; были предприняты вооруженные нападения на Карабах и Нахчыван. В результате агрессивной политики Армении железная и автомобильная дороги, соединяющие Нахчыван с остальным Азербайджаном, были закрыты, так что Нахчыван был вынужден существовать в условиях блокады.

В результате у жителей Нахчывана выработалось непоколебимое чувство самодостаточности. Сегодня Нахчыванская АР в экономическом отношении стала одним из самых развитых регионов Азербайджана. За последние годы были предприняты значительные шаги в развитии Нахчывана, укреплении его статуса автономии и повышении благосостояния его населения.

Обладающий богатым историческим и культурным наследием и многовековыми традициями национальной государственности Нахчыван считается одной из колыбелей человеческой цивилизации и важным центром торговли, искусства, науки и культуры на Востоке. Письменные источники, археологические материалы, обнаруженные на территории Нахчывана, наскальные изображения на горе Гямикая и другие памятники древности доказывают, что возраст Нахчывана насчитывает около 5 тысяч лет.

Во времена пребывания в составе разных империй, султанатов и ханств название Нахчывана менялось неоднократно: Накши-джахан ("красота мира"), Нух-чихан (место, где высадился пророк Ной) и т. д. Слово "Нахчыван" было по-разному представлено в ранних источниках: "Наксуана" на греческом языке, "Нахч" на пехлеви, "Нашава" на арабском языке. Несмотря на множество идей, выдвинутых разными исследователями о названии Нахчывана, оно все-таки тесно связано с пророком Ноем и легендой о всемирном потопе. В Нахчыване расположена могила Ноя, или, как ее называют, Гробница пророка Нуха, там построен мавзолей.

Туристический потенциал Нахчывана очень высок, чем способствуют культурное и историческое наследие, ботанические, экологические, оздоровительные и курортные возможности региона.

Нахчыван предлагает миру и богатое архитектурное наследие: Мавзолей Момине Хатун (XII век), гробница Юсуфа Кусеира (XIII век), мавзолей Карабаглар с двумя минаретами (XIII век), Текийе в селе Ханега на реке Алинджачай (XII-XIII века), Асхаб-Уль-Кахф (упоминается в священном Коране), мост Аза (XVI век), Гюлюстанская гробница (XIII век), Мавзолей Имамзаде (XVI век), замок Алинджа, руины города Хараба-Гилян и т. д.

Нахчыван также является популярным направлением оздоровительного туризма. Соляная гора "Дуздаг" - один из символов Нахчывана с природными запасами соли, насчитывающими 90 млн тонн - считается уникальным местом для лечения больных с бронхиальной астмой и другими заболеваниями органов дыхания.

Нахчыван отличается сухим континентальным климатом. В республике имеются богатые месторождения мышьяка, меди, золота, серы, полиметаллов, травертина, доломита, каменной соли, мраморизованного известняка, гипсового камня и уникальные минеральные воды - "Сираб", "Бадамлы", "Вайхир", "Нагаджир" и "Кызилджар".

Сегодня эта древняя азербайджанская земля вышла на новый этап развития. Стратегическое значение Нахчывана возрастает с открытием региональных транспортных коридоров после Второй Карабахской войны. Создание Зангезурского коридора, связывающего Азербайджан с Нахчываном, в рамках трехстороннего соглашения, подписанного Азербайджаном, Арменией и Россией в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, будет способствовать не только экономическому, но и политическому развитию региона.

Зангезурский коридор может стать частью проходящих через Южный Кавказ транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад". Зангезурский коридор будет способствовать развитию и процветанию всего региона, в том числе и Армении.