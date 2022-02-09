Байрактар посетил Парком военных трофеев в Баку и встретился с Ильхамом Алиевым (ФОТО)

9 фев. 20:50

Технический директор турецкой компании "Baykar" Сельджук Байрактар ознакомился с Парком военных трофеев в Баку. Об этом Сельджук Байрактар написал на странице в

"Мы были в Парке военных трофеев, где выставлены военные машины, взятые в ходе Карабахской войны. По этому случаю мы еще раз чествуем архитекторов Победы, чтим память всех наших шехидов и благодарим ветеранов", - написал он в своем Twitter.

Также директор компании встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы благодарим президента Азербайджана Ильхама Алиева за теплый прием. "Побеждает тот, кто терпелив", - добавил Байрактар.