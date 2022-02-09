Абрикосовые и персиковые сады теперь можно застраховать от молний и града в Азербайджане

9 фев. 20:45

Льготное страхование абрикосовых и персиковых садов стартовало в Азербайджане в рамках поддерживаемого государством механизма аграрного страхования. Об этом рассказали в Минсельхозе страны.

По решению Кабмина от 21 декабря прошлого года, в перечень застрахованной продукции входят абрикосы и персики (нектарины), так что фермеры и предприниматели, выращивающие их в Азербайджане, могут застраховать свои сады от ряда рисков, пишет АЗЕРТАДЖ.

В их числе - град, ураган, буря, наводнение, ливни, заморозки, аномальный снегопад, действия третьих лиц, молния, пожар и землетрясение, а также оползень.