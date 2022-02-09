Иранский лыжник сдал положительный допинг-тест на Олимпиаде в Пекине

9 фев. 20:52

Тест на допинг иранского горнолыжника Хусейна Саве-Шемшаки оказался положительным, такое сообщение распространила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Он был сдан 7 февраля во внесоревновательный период. У спортсмена обнаружены следы орал-туринабола - анаболического стероида, пишет ТАСС.

Спортсмен на время отстранен от соревнований в Пекине - пока не будет вынесен окончательный вердикт.

Саве-Шемшаки 36 лет вместе с горнолыжницей Атефой Ахмади был знаменосцем сборной ИРИ на церемонии открытия Игр в Пекине, а также Игр 2014 года в Сочи.