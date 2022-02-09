Акция протеста состоялась в центре Махачкалы

9 фев. 20:25

Около 300 жителей населенного пункта Какашура Карабудахкентского района собрались на центральной площади Махачкалы с требованием передать им обещанный ранее земельный участок.

Как сообщает издание "Черновик", собравшиеся обеспокоены судьбой участка площадью 45 га, который ранее был передан Росгвардии. Взамен им обещали выделить землю недалеко от Каспийска, однако этого не произошло.

Участники митинга разошлись после того, как первый вице-премьер Дагестана Батыр Эмеев пообещал сельчанам разобраться в ситуации.