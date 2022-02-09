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Россельхознадор разрешил яблоки и томаты с еще 16 азербайджанских предприятий

Россельхознадор разрешил яблоки и томаты с еще 16 азербайджанских предприятий

Россельхознадзор с завтрашнего дня разрешает ввоз в РФ томатов и яблок еще с 16 азербайджанских предприятий. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Соответствующее решение было принято по итогам проведенного Агентством пищевой безопасности Азербайджана фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты и яблоки, изучения азербайджанскими специалистами протоколов лабораторных испытаний и актов мониторинга, а также под гарантии компетентного ведомства АР.

В общей сложности на сегодняшний день россияне могут покупать томаты с 226 азербайджанских предприятий и одного кооператива, яблоки - с 77 предприятий.

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