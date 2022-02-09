Холодильник с сюрпризом: десятки гаджетов удалось не пустить в тюрьму в Армении

9 фев. 20:05

Работники Сотрудники уголовно-исполнительного учреждения "Армавир" нашли 55 сотовых телефонов в холодильнике, который попытались передать заключенному, такое сообщение распространила пресс-служба Уголовно-исполнительной службы Армении.

Сегодня около 11:30 при проверке оперативных данных они осмотрели переносную холодильную камеру: ее принес К.М. для заключенного Р. Х., передает Sputnik Армения.

В результате они нашли тайник с 55 мобильными телефонами, пятью аккумуляторами и тремя USB.

По данному факту оформляются материалы.