9 фев. 19:40

Владимир Путин победил Джо Байдена в энергетической сфере, сообщил политик Мэтт Долан в колонке для Columbus Dispatch.

Он считает, что президент США занимается уничтожением газовой и нефтяной отрасли США, пытаясь таким образом сократить выбросы в атмосферу. Колумнист напомнил, что Байден объявил о запрете реализации нефтепровода Keystone XL, а также не препятствовал остановке магистрали Line 5.

Долан подчеркнул, что приход Байдена к власти привел к увеличению загрязняющих веществ в атмосфере.

"Кто получил выгоду от этих шагов? Очевидный победитель - президент России Владимир Путин, который быстро восполнил возросший спрос на топливо на мировых рынках", - заявил автор.