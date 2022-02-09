В ОДКБ следят за ячейками боевиков в Средней Азии

9 фев. 19:22

Постпред России при Организации договора о коллективной безопасности Микаэл Агасандян заявил, что ОДКБ на системной основе анализирует информацию о террористических ячейках в Средней Азии, которые сейчас "находятся в спячке.

"Функционирует рабочая группа по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом, занимающаяся разработкой совместных практических мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом и предотвращению или нейтрализации связанных с ними вызовов и угроз безопасности государств-членов", - приводит его слова РИА Новости.

Агасандян отметил, что сбор, анализ и оценка соответствующей информации ведется на системной основе. Для этого задействуются оперативные возможности стран-членов организации. В рамках системы кризисного реагирования налажен мониторинг положения в зоне ответственности ОДКБ и по ее периметру.

По словам постпреда, организация проводит практические мероприятия, включая совместные контртеррористические операции.