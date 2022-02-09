Иран рассчитывает заключить преференциальное торговое соглашение с Азербайджаном

9 фев. 19:21

Тегеран рассчитывает на подписание с Баку соглашения о преференциальной торговле, заявил посол Исламской Республики в Баку Сейед Аббас Мусави.

Он напомнил, что в прошлом году объем товарооборота между Ираном и Азербайджаном вырос более чем на 30% по сравнению с позапрошлым годом, и "торговые связи достигли самого высокого уровня".

"Надеемся, что в ближайшем будущем между двум странами будет подписано преференциальное торговое соглашение", - цитирует дипломата "Интерфакс-Азербайджан".

Мусави добавил, что азербайджано-иранские отношения "находятся на беспрецедентно высоком уровне".