РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Турецкий клуб заинтересовался хавбеком "Карабаха"

Турецкий клуб заинтересовался хавбеком &quot;Карабаха&quot;

Турецкий футбольный клуб "Фатих Карагюмрюк" проявляет интерес к полузащитнику азербайджанского "Карабаха" Патрику Андраде.

Ожидается, что переговоры о возможном переходе хавбека сборной Кабо-Верде состоятся ближайшим летом, передает Azerisport.com.

Контракт Андраде с "Карабахом" завершится этим летом, однако в нем есть пункт, согласно которому стороны могут продлить сотрудничество еще на один год.
 
Напомним, в текущем сезоне Андраде провел за "Карабах" 12 матчей в чемпионате Азербайджана, отметившись в них четырьмя результативными передачами.

1190 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version