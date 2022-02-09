Турецкий клуб заинтересовался хавбеком "Карабаха"

9 фев. 19:16

Турецкий футбольный клуб "Фатих Карагюмрюк" проявляет интерес к полузащитнику азербайджанского "Карабаха" Патрику Андраде.

Ожидается, что переговоры о возможном переходе хавбека сборной Кабо-Верде состоятся ближайшим летом, передает Azerisport.com.

Контракт Андраде с "Карабахом" завершится этим летом, однако в нем есть пункт, согласно которому стороны могут продлить сотрудничество еще на один год.



Напомним, в текущем сезоне Андраде провел за "Карабах" 12 матчей в чемпионате Азербайджана, отметившись в них четырьмя результативными передачами.