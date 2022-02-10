Дача ”Виктория” - нетипичная крымская роскошь

Крым – место, где сосредоточено не только огромное количество природных красот: горы и моря, степи и равнины, леса и водопады, но и построено множество архитектурных памятников. К сожалению, некоторым из них уделено мало внимания и значения. К таким памятникам можно отнести, например, дачу ”Виктория” (или ”Отрада") в Феодосии.

Соломон Самуилович Крым, караим по происхождению, самый известный из 144 представителей династии Крым, имел большое общественное влияние и финансовый капитал. Он был выдающимся ученым в области сельского хозяйства, меценатом и филантропом, а кроме того инициировал создание Таврического университета (ныне Крымский Федеральный Университет), внеся неоценимый вклад в образование жителей юга России.

У Соломона Самуиловича был брат Ибрагим, с которым они с юношеских лет мечтали построить собственные дома. Ибрагим любил историю Древней Греции и воплотил свою мечту в даче ”Милос”, колонны-кариатиды и статуя Венеры Милосской которой и по сей день украшают набережную Феодосии. Сейчас в этом уникальном здании может отдохнуть с комфортом любой желающий, проникаясь духом истории.

Соломон же выбрал испано-мавританский архитектурный стиль, которому присуща притягивающая взгляд лепнина и резьба по камню. Для строительства особняка был приглашен Николай Петрович Краснов, главный архитектор города Ялта и автор проекта знаменитого Ливадийского дворца. Благодаря ему и мастеру-каменщику Яни Фока, приехавшему из Константинополя (Стамбул до 28 марта 1930 года) в Феодосию в поисках заработка, особняк ”Виктория” и имеет настолько грандиозный, впечатляющий вид.

Работа над дачей ”Виктория” велась всего два года: с 1912-го по 1914-й. Это запечатлено и на фасаде здания, где видны римские цифры MCMXIV.

Большую работу над отдельными деталями выполнял Яни Фока. По словам Николая Степановича Барсамова, современника мастера, Фока был приятным человеком, но немногословным. В первую очередь он уделял внимание работе. Вот, что сохранилось из воспоминаний Барсамова о Яни Фока: ”Невысокого роста, коренастый, очень сильный человек, который легко перетаскивал 100-килограммовые каменные блоки”.

Известно, что фасад дачи ”Виктория" должно было украшать мозаичное панно, в котором читалась бы панорама Феодосийского залива. Но случилась беда: корабль, доставляющий из Италии груз с керамикой, подорвался на мине и затонул во время начала Первой мировой войны. Поэтому долгое время, до 1940-х, фасад не был завершен. Позже его выложили красно-белой шахматной плиткой, что не просто не испортило вида виллы, но и придало ей особый шарм и характер.

Соломону Самуиловичу не удалось пожить на любимой даче долго. В 1918 году его избрали председателем Совета министров и министром земледелия Крымского краевого правительства. На этой должности он пробыл до 1919 года, а после эмигрировал во Францию на корабле французской эскадры. Соломон Крым так тосковал по дорогой сердцу крымской земле, что даже основал на Лазурном берегу, чей пейзаж так напоминал полуостров, новое имение "Крым". По дошедшим сведениям, Соломон Самуилович продолжил во Франции сельскохозяйственную деятельность, а также читал лекции по агрономии. Несмотря на переезд, он не бросил Таврический университет и другие научные заведения, продолжив помогать им посильно.

Сейчас на территории дачи ”Виктория” располагается Нескучный музей ”Феостория”, где не только местные жители, но и, конечно же, туристы могут ознакомиться с историей замечательного города. По словам экскурсоводов, здесь не заскучает даже ребенок. А еще вы можете побывать на экскурсии, посвященной рассказу о фасаде и основании этого роскошного особняка.

Важно помнить и ценить то, что было создано ранее на благо общества. Дача ”Виктория”, ”Милос”, ”Дача Стамболи” и другие великолепные строения, украшающие феодосийскую набережную, представляют эстетическую, историческую и архитектурную ценность. Необходимо ответственно подходить к наследию, уделять внимание своевременному ремонту, реконструкции и реставрации. Мы должны поддерживать то, во что были вложены финансы и силы, потому что сейчас пока еще имеем возможность любоваться этой рукотворной красотой.