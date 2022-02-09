Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне

9 фев. 19:07

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в годы правления страной тайно встречался в Лондоне с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Я и правда был четыре раза в Лондоне и провел четыре тайные встречи с Лукашенко. Говорю об этом впервые, это была тайная дипломатия", - поведал экс-глава государства в ходе выступления в тбилисском суде.

"То, что территории (Абхазия и Южная Осетия - прим. ред.) до сих пор не признаны белорусским президентом, является результатом этих встреч", - цитирует Саакашвили РИА Новости.