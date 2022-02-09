Пастух нашел склад оружия на окраине Алматы

9 фев. 18:59

Пастух случайно нашел арсенал на окраине Алматы, такое сообщение опубликовано на официальном сайте Polisia.kz.

Мужчина вызвал полицию Алатауского района.

Были изъяты каска, бронежилет, рожок от автомата Калашникова, 20 патронов калибра 7,62 мм, травматический пистолет "Беретта", резиновые дубинки и 19 патронов к пистолету Макарова, а также неизвестный травматический пистолет.

Владельца этих вещей и их происхождение установят в ходе дальнейших проверок.

Хозяина арсенала привлекут к ответственности, заявил начальник Алатауского РОВД Ильяс Омирсериков.