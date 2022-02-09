Российско-грузинский культурный центр появится в Москве?

9 фев. 18:46

Глава Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений Давид Цецхладзе обратился к российским властям с просьбой выделить помещение для открытия российско-грузинского культурного центра в Москве, такое сообщение опубликовано на официальном сайте организации.

В нем говорится, что запрос был адресован главе Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову.

"Создание российско-грузинского культурного центра окажет благоприятное влияние на укрепление единства российской нации, послужит примером объединения культур, поспособствует сохранению и передаче традиций будущим поколениям", - цитирует обращение Цецхладзе Sputnik Грузия.

Ранее он же попросил руководителя Департамента нацполитики и межрегиональных связей Москвы Виталию Сучкову оказать содействие в возвращении грузинской общине павильона "Грузия" на ВДНХ.