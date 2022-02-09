Мария Захарова: Россия будет содействовать выяснению судеб пропавших без вести в ходе карабахского конфликта

9 фев. 18:35

Российская сторона считает важной работу по установлению судьбы пропавших без вести в ходе Карабахской войны и будет содействовать ей, об этом заявила в ответ на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы приветствуем передачу Азербайджаном восьми военнослужащих армянской стороне, она состоялась 7 февраля текущего года", - сказала она.

"И, конечно, важно как можно скорее окончательно снять этот раздражитель, этот проблемный вопрос в армяно-азербайджанских отношениях, завершить обмен удерживаемыми лицами, по формуле "всех на всех"", - отметила дипломат.

Мария Захарова напомнила, что со 2 декабря 2020 года при посредничестве миротворцев РФ было возвращено 146 человек: из них 127 армянской стороне, 19 - азербайджанской стороне.

"Безусловно, мы считаем важным параллельно прилагать усилия по выяснению судьбы пропавших без вести в ходе конфликта и будем содействовать этому как в национальном качестве, так и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ", - заключила официальный представитель МИД России.