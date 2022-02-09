В "Рубине" рассказали, сколько стоит их главная звезда Кварацхелия

9 фев. 18:19

Спортивный директор казанского футбольного клуба "Рубина" Олег Яровинский назвал сумму, которую клуб хочет выручить за полузащитника Хвичу Кварацхелия.

"Сколько мы за него хотим? Цена не изменилась - 20 млн евро. Но мы всегда со всеми договариваемся", - сказал он в интервью Sport24.

По словам Яровнинского, 20-летним хавбеком интересовались два английских топ-клуба и один немецкий. "Если бы кто-то из них пришел с финальным предложением по Хвиче, мы бы его продали 100%. Но не пришли", - поведал он.

При этом спортивный директор казанцев выразил уверенность в том, что Кварацхелия в будущем будет защищать цвета сильного европейского клуба. "Хвича - большой, суперталантливый футболист, который обязательно перейдет в топовый европейский клуб", - подчеркнул он.

Напомним, в сезоне 2020/21 Кварацхелия провел в составе "Рубина" 23 матча в чемпионате России, в которых отметился четырьмя забитыми мячам и четырьмя голевыми передачами. В текущем сезоне он сыграл за казанцев 15 матчей, на его счету один гол и две результативные передачи.