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В "Рубине" рассказали, сколько стоит их главная звезда Кварацхелия

В &quot;Рубине&quot; рассказали, сколько стоит их главная звезда Кварацхелия

Спортивный директор казанского футбольного клуба "Рубина" Олег Яровинский назвал сумму, которую клуб хочет выручить за полузащитника Хвичу Кварацхелия.

"Сколько мы за него хотим? Цена не изменилась - 20 млн евро. Но мы всегда со всеми договариваемся", - сказал он в интервью Sport24.

По словам Яровнинского, 20-летним хавбеком интересовались два английских топ-клуба и один немецкий. "Если бы кто-то из них пришел с финальным предложением по Хвиче, мы бы его продали 100%. Но не пришли", - поведал он.

При этом спортивный директор казанцев выразил уверенность в том, что Кварацхелия в будущем будет защищать цвета сильного европейского клуба. "Хвича - большой, суперталантливый футболист, который обязательно перейдет в топовый европейский клуб", - подчеркнул он.

Напомним, в сезоне 2020/21 Кварацхелия провел в составе "Рубина" 23 матча в чемпионате России, в которых отметился четырьмя забитыми мячам и четырьмя голевыми передачами. В текущем сезоне он сыграл за казанцев 15 матчей, на его счету один гол и две результативные передачи.

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