Что Байден думает о мировых лидерах?

9 фев. 18:13

Джозеф Байден известен своими неосторожными высказываниями в адрес иностранных лидеров и журналистов. Как-то он назвал Путина убийцей, за что его упрекнули даже союзники по НАТО в лице Эрдогана. А недавно он грубо обошелся с журналистом Fox News, назвав его сукиным сыном за неудобный вопрос об инфляции. Наверно президенту США приходится каждый раз перебарывать себя, чтобы не ляпнуть что-то в адрес известных людей. Но как бы он ни сдерживался, от проворных американских журналистов не удается скрыться даже лидеру ведущей страны мира. Сотрудники канала NBC выложили в сеть высказывания Байдена о мировых лидерах. Итак, что же он действительно думает о своих зарубежных партнерах?