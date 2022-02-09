В России стали чаще распадаться семьи

9 фев. 18:06

Россияне стали чаще разводиться. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на Совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ.

По его словам, в 2021 году суды рассмотрели 462 тыс дел о разводах, что на 54 тыс дел больше, чем в 2020 году.

Кроме того, Лебедев сообщил, что жители России стали чаще подавать на алименты. По его словам, если в 2020 году суды рассмотрели 236 тыс таких дел, то в прошлом году данный показатель увеличился до 326 тыс.

Председатель Верховного суда РФ также отметил, что в общей сложности количество судебных споров по семейным делам превысило 1 млн, передает РИА Новости.