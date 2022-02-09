Мирзоян: надеемся на содержательные переговоры на встрече спецпредставителей в Вене

9 фев. 17:57

Армения рассчитывает на запуск содержательных переговоров с Турцией по открытию границы между странами и установлению дипломатических отношений, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Он напомнил, что 24 февраля в Вене пройдет вторая встреча спецпредставителей Анкары и Еревана.

"Надеемся, что на этой встрече уже будут начаты содержательные переговоры между спецпредставителями, направленные на открытие государственной границы и установление дипломатических отношений", - приводит слова дипломата "Интерфакс-Азербайджан".

Министр заявил также, что руководство Армении получает из Турции позитивные импульсы.