Мирзоян: надеемся на содержательные переговоры на встрече спецпредставителей в Вене

Армения рассчитывает на запуск содержательных переговоров с Турцией по открытию границы между странами и установлению дипломатических отношений, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
Он напомнил, что 24 февраля в Вене пройдет вторая встреча спецпредставителей Анкары и Еревана.
"Надеемся, что на этой встрече уже будут начаты содержательные переговоры между спецпредставителями, направленные на открытие государственной границы и установление дипломатических отношений", - приводит слова дипломата "Интерфакс-Азербайджан".
Министр заявил также, что руководство Армении получает из Турции позитивные импульсы.