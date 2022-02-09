"Сотрудник" Банка России обманул родственника Сталина на 16 млн рублей

9 фев. 17:55

Леонид Аллилуев, пожилой родственник Иосифа Сталина, стал жертвой мошенников. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент случился в сентябре 2021 года, однако 93-летний пенсионер обратился в полицию только 8 февраля. Мужчина рассказал, что ему позвонили мошенники и представились сотрудниками Центробанка. В ходе разговора они сообщили пенсионеру, что для безопасности нужно обновить счет в банке, и прислали ему реквизиты якобы нового счета.

В течение месяца ветеран перевел злоумышленнику около 16 млн рублей. Последнюю транзакцию он сделал 20 октября.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает РИА Новости.