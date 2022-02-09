Олимпиада в Пекине: итоги шестого дня

9 фев. 17:24

В Пекине завершился шестой день зимних Олимпийских игр. В среду были разыграны шесть комплектов медалей в шести видах спорта: горных лыжах; фристайле; сноуборде; двоеборье; санном спорте; шорт-треке.



Россиянин Семен Елистратов завоевал "бронзу" в шорт-треке на дистанции 1,5 тыс метров. Первое место занял Да Хен Хван из Южной Кореи, третье - канадец Стивет Дюбуи.

Золотую медаль в фристайле в дисциплине биг-эйр выиграл норвежский фристайлист Бирк Рууд. "Серебро" на счету американца Колби Стивенсону, "бронза" у шведа Хенрика Харлаута.

Обладателем награды высшей пробы в горнолыжном слаломе стала представительница Словаки Петра Влхова. Серебряная медаль досталась Катарине Линсбергер (Австрия), бронзовая - Венди Холженер (Швейцария).

В соревнованиях по лыжному двоеборью сильнее всех выступил Винценц Гайгер (Германия). Серебряным призером стал норвежец Йорген Граабак, бронзовым - австриец Лукас Грайдерер.



"Золото" в сноуборд-кроссе завоевала американская спортсменка Линдси Джейкобеллис. "Серебро" досталось Хлоэ Треспещ (Франция), "бронза" канадке Мериете Один.



Первое место в соревнованиях по санному спорту среди двоек завоевали представители Германии Тобиас Вендл и Тобиас Арльт. Обладателями серебряной медали стали их соотечественники Тони Эггерт и Саша Бенекен. Бронза досталась австрийцам Томасу Штою и Лоренцу Коллеру.

На данный момент в медальном зачете лидирует Германия (5 золотых и 3 серебряных медали). На втором месте располагается Норвегия (4 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали), на третьем - Швеция (4 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали). Сборная России находится на восьмом месте. В активе россиян 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых наград.