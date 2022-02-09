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Китайские кондитеры закидали Кубань яйцами – контрафактными

Южное таможенное управление

Российские таможенники задержали в Новороссийске крупную партию - больше 1,1 млн - шоколадных яиц из Китая, - сообщает пресс-служба региональной таможни. 

Вся кондитерская продукция, которую несколькими партиями ввезла из Китая красноярская компания, имела незаконно нанесенную на нее маркировку "Сюрприз", обладателем этого товарного знака является итальянская компания, которая уже подтвердила нарушение своих исключительных прав в ходе взаимодействия таможенников с представителями правообладателя, передает "АиФ-Юг".

Общий размер ущерба составил более 70 млн рублей, предприниматель заплатит штраф в 50 тыс рублей, а в отношении участника внешнеэкономической деятельности возбуждено уголовное дело из-за незаконного использования чужого товарного знака. 

ФОТО Южное таможенное управление
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