Франция помогла госархиву Ингушетии уникальными аудиозаписями

9 фев. 16:47

Глава франко-ингушского исследовательского центра в Париже Иса Боков передал в государственный архив Ингушетии фольклорные аудиозаписи религиозных песнопений ингушей и шуточного сватовства 1911 года, - сообщили в пресс-службе госархива.

"Уникальное многоголосное хоровое исполнение "назамаш", сольные записи известного богослова начала XX века Озиева Ильяса Эфенди, шуточные фольклорные записи в исполнении Хато и Юнуса, представляющие огромное значение для истории и культуры Ингушетии, обнаружены и выкуплены Боковым из фондов Национальной библиотеки Франции имени Франсуа Миттерана", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Все записи были сделаны старейшей французской звукозаписывающей фирмой Pathé (Пате).

"Это история ингушского народа, и это должно быть здесь, в Ингушетии, где хорошо организованна работа для желающих ознакомиться с экспонатами и документами", - заявил Боков, передавая ценные аудиозаписи на хранение в госархив.