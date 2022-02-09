В Северной Осетии поддержали бизнес на 37 млн рублей

9 фев. 16:39

Почти 37 млн рублей было выделено в Северной Осетии в 2021 году для поддержки малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания под председательством первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова, в котором принял участие глава региона Сергей Меняйло.

Также для удобства предпринимателей Центром "Мой бизнес" открыты представительства во всех муниципалитетах республики, так как большая часть обращений поступала от жителей районов.

Кроме того, в Северной Осетии действует программа популяризации и вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, передает ТАСС.