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СМИ: Евросоюз предложит России продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины

СМИ: Евросоюз предложит России продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины

Европейский союз подготовил письмо России с предложением продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины. Оно является коллективным ответом на предложения, полученные от России, пишет издание Politico.

В письме, подписанном верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борелем, говорится, что ЕС вместе с НАТО готовы продолжать диалог с Россией по "безопасности для всех".
 
В Брюсселе подчеркивают, что несогласия с Москвой должны быть разрешены путем диалога и дипломатии, и утверждают, что ОБСЕ - это "надлежащий" форум для обсуждения вопросов безопасности в дополнение к Совету Россия-НАТО, передает РИА Новости.

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