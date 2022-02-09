СМИ: Евросоюз предложит России продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины

9 фев. 16:28

Европейский союз подготовил письмо России с предложением продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины. Оно является коллективным ответом на предложения, полученные от России, пишет издание Politico.

В письме, подписанном верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борелем, говорится, что ЕС вместе с НАТО готовы продолжать диалог с Россией по "безопасности для всех".



В Брюсселе подчеркивают, что несогласия с Москвой должны быть разрешены путем диалога и дипломатии, и утверждают, что ОБСЕ - это "надлежащий" форум для обсуждения вопросов безопасности в дополнение к Совету Россия-НАТО, передает РИА Новости.