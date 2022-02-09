Три человека стали жертвами аварии в Кабардино-Балкарии

9 фев. 16:16

Три человека погибли в автомобильной аварии в городе Прохладном Кабардино-Балкарии (КБР), проинформировали в пресс-службе МВД по региону.

Установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ-2107", двигаясь по улице Свободы в направлении переулка Почтовый в городе Прохладном, превысил скорость и не справился с управлением. Он выехал на "встречку" и врезался в припаркованный Range Rover, дорожный знак, торговую палатку и дерево. "В результате ДТП водитель и два пассажира "семерки" получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.