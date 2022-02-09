Жителей Северной Осетии будут стимулировать к выращиванию фундука

9 фев. 16:07

Власти Северной Осетии намерены запустить в республике проект по выращиванию фундука, который будут экспортировать, для чего жителям региона планируют выдавать земельные участки, - сообщил руководитель республики Сергей Меняйло в ходе селекторного совещания первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"С точки зрения агро- и сельского хозяйства вовлечение в выращивание фундука, на мой взгляд, очень хороший проект. Такой семейный бизнес, когда людям выдается по два гектара земли, саженцы из питомника, и они выращивают фундук", - рассказал Меняйло, передает ТАСС.

Власти республики планируют выделить под проект около 1 тыс га земли. Уже есть предварительные договоренности о сбыте продукта с республиками Средней Азии, с Турцией, Сирией и Ираном, - пояснил глава региона.

Напомним, сегодня выращиванием фундука в Северной Осетии занимается компания "Фундук Алании" – она реализует проект по созданию садов площадью 200 га.