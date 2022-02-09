Суд арестовал ректора ДГТУ, подозреваемого в миллионных хищениях

9 фев. 15:40

Советский суд Махачкалы сегодня избрал меру пресечения ректору Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) Нурмагомеду Суракатову, обвиняемому в крупных хищениях из бюджета вуза, - сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

"Рассмотрев ходатайство, суд своим постановлением избрал Суракатову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц - до 4 марта 2022 года", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, следствие подозревает Суракатова по делу о хищении с 2015 по 2018 годы в составе ОПГ, в которую входили должностные лица вуза, денежных средств в размере более 90 млн бюджетных рублей, выделенных на стипендии студентам, а также премии и заработную плату сотрудникам вуза.