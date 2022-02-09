Астраханскую воблу защитят от рыбаков

9 фев. 15:23

Астраханские власти в апреле введут запрет на вылов воблы - состояние ее биозапасов в единственном регионе РФ, где добывается эта рыба, близко к критическому, - сообщил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев.

"Запрет добычу воблы во внутренних водных объектах Астраханской области для всех видов рыболовства пока будет установлен с 1 по 10 апреля – такое решение принято правительством Астраханской области совместно с Федеральным агентством по рыболовству и КаспНИРХом", - рассказал Пашаев сегодня на заседании рыбохозяйственного совета при правительстве региона, передает "Интерфакс".

Промысловый запас воблы, доля которой в общем объеме вылова астраханских рыбаков доходила до 40%, оценивается сейчас всего в 22 тыс т, а теневой ее вылов превышает официальный и составляет 2,5 тыс т, тогда как промышленные рыбаки добывают лишь около 1 тыс т знаменитой рыбы, - добавил министр.