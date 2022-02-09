В КЧР стартовала модернизация Кубанской ГАЭС

9 фев. 15:05

В рамках полной модернизации в Карачаево-Черкесии (КЧР) началось возведение нового здания Кубанской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), - , рассказали в пресс-службе компании.

"РусГидро в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций компании приступило к строительству нового здания Кубанской ГАЭС в Карачаево-Черкесии. Уже отсыпана перемычка, отделяющая площадку строительства здания ГАЭС от Кубанского водохранилища и ведется бетонирование ограждающих конструкций по периметру котлована, в котором будет построено новое здание", - сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

После завершения строительства в здании разместят шесть гидроагрегатов - это позволит нарастить мощность станции в турбинном режиме до 18,9 МВт, в насосном режиме - до 19,44 МВт, - добавили в пресс-службе.