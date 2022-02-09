Ларс открылся в Россию

9 фев. 15:05

Департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии сообщает о том, что дорога, ведущая в сторону грузино-российской границы, открылась для трейлеров.

Ранее сообщалось, что ограничения на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс для автомобилей с прицепом и полуприцепом ввели ночью из-за снега и плохой видимости.

Движение транспорта на участке Млета–Гудаури и Гудаури-Коби для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке.